3U Holding AG股票詳情

3U Holding AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是UUU.DEX。於24-05-2024的股價是2.04 EUR。與前一收盤價2.03 EUR相比，升幅/跌幅為0.01 EUR，即0.4926%。



UUU.DEX的股價在開市時是2.03 EUR，在交易時段期間的最高點是2.10 EUR，最低點是2 EUR。已調整的收盤價是2.04 EUR，收盤價是2.04 EUR。今天的股票交易量是50152，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。