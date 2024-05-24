AMATHEON AGRI股票詳情

AMATHEON AGRI是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是MLAAH.PAR。於24-05-2024的股價是0.04 EUR。與前一收盤價0.04 EUR相比，升幅/跌幅為-0.00 EUR，即-7.2289%。



MLAAH.PAR的股價在開市時是0.04 EUR，在交易時段期間的最高點是0.04 EUR，最低點是0.04 EUR。已調整的收盤價是0.04 EUR，收盤價是0.04 EUR。今天的股票交易量是15090，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。