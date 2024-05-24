ALPES (COMPAGNIE)股票詳情

ALPES (COMPAGNIE)是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是CDA.PAR。於24-05-2024的股價是15.98 EUR。與前一收盤價14.74 EUR相比，升幅/跌幅為1.24 EUR，即8.4125%。



CDA.PAR的股價在開市時是15.30 EUR，在交易時段期間的最高點是16 EUR，最低點是15.28 EUR。已調整的收盤價是15.98 EUR，收盤價是15.98 EUR。今天的股票交易量是190941，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。