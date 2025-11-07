股票列表
搜索在全球最大的證券交易所，包括在納斯達克、紐約證券交易所（NYSE）和倫敦證券交易所（LSE）上市的股票和基金。
a
1000MERCIS
180 Life Sciences Corp
180 Life Sciences Corp - Warrants (07/11/2025)
2CRSI
A SPAC II Acquisition Corp
A SPAC II Acquisition Corp - Class A
A SPAC II Acquisition Corp - Units (1 Ord Class A 1/2 War & 1 Right)
A SPAC II Acquisition Corp - Warrants (15/10/2026)
A-Mark Precious Metals Inc
a.k.a. Brands Holding Corp
A.O. Smith Corp
A.S.T. GROUPE
A10 Networks Inc
A2Z Smart Technologies Corp
Aadi Bioscience Inc
AALBERTS NV
AAON Inc
AAR Corp
Aareal Bank AG
Aareal Bank AG
Aarons Company Inc (The)
AB INBEV
AB SCIENCE
Abacus Life Inc
Abacus Life Inc - Class A
Abacus Life Inc - Warrants (30/06/2028)
Abbott Laboratories
Abbvie Inc
ABC ARBITRAGE
AbCellera Biologics Inc
ABEO
Abeona Therapeutics Inc
Abercrombie & Fitch Co. - Class A
ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC
ABERFORTH SPLIT LEVEL INCOME TRUST PLC
ABINGDON HEALTH PLC
ABIONYX PHARMA
Abits Group Inc
Abivax
ABIVAX
ABL Diagnostics
Able View Global Inc - Class B
Able View Global Inc - Warrants (17/08/2028)
ABM Industries Inc
ABN AMRO BANK N.V.
ABO GROUP
ABRDN ASIA FOCUS PLC
ABRDN ASIAN INCOME FUND LIMITED
ABRDN EQUITY INCOME TRUST PLC
ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC
abrdn Global Infrastructure Income Fund
abrdn Income Credit Strategies Fund
如何在買賣國際股票時慳錢
- 1
幫你避免從交易平台提款時國際匯款的隱藏費用
投資國際股票時你可能需要匯款到海外。Wise費用低而且沒有隱藏收費，讓你慳得更多。
- 2
在適當的時機將資金兌換成其他貨幣
在慣用的交易平台上賣出股票後，股款可以40種不同貨幣存入你的Wise帳戶。將賣出投資所得的美元資金存放在你的Wise帳戶，根據需要隨時進行兌換。
- 3
使用Wise扣賬卡進行日常消費和提款
使用Wise扣賬卡消費非常方便，適用於網上和實體店内的交易，或者從ATM提取現金。交易費全免，絕無隱藏收費。
Wise帳戶幫你避免國際匯款的隱藏費用
透過Wise，你可以用真正的市場匯率中間價輕鬆又慳錢地進行國際交易。銀行經常以免手續費或低成本匯款服務作招徠，但匯率卻有隱藏提價。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。