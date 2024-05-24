B&S Group股票詳情

B&S Group是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是BSGR.AMS。於24-05-2024的股價是5.19 EUR。與前一收盤價5.10 EUR相比，升幅/跌幅為0.09 EUR，即1.7647%。



BSGR.AMS的股價在開市時是5.06 EUR，在交易時段期間的最高點是5.19 EUR，最低點是5.04 EUR。已調整的收盤價是5.19 EUR，收盤價是5.19 EUR。今天的股票交易量是32702，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。