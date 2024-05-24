BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC股票詳情

BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是BCG.LON。於24-05-2024的股價是2.53 GBP。與前一收盤價2.45 GBP相比，升幅/跌幅為0.08 GBP，即3.0612%。



BCG.LON的股價在開市時是2.40 GBP，在交易時段期間的最高點是2.53 GBP，最低點是2.35 GBP。已調整的收盤價是2.53 GBP，收盤價是2.53 GBP。今天的股票交易量是2086121，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。