BALFOUR BEATTY PLC股票詳情

BALFOUR BEATTY PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是BBY.LON。於24-05-2024的股價是3.73 GBP。與前一收盤價3.68 GBP相比，升幅/跌幅為0.05 GBP，即1.4138%。



BBY.LON的股價在開市時是3.70 GBP，在交易時段期間的最高點是3.74 GBP，最低點是3.65 GBP。已調整的收盤價是3.73 GBP，收盤價是3.73 GBP。今天的股票交易量是742224，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是8.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。