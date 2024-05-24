AUBAY股票詳情

AUBAY是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AUB.PAR。於24-05-2024的股價是46.35 EUR。與前一收盤價46.25 EUR相比，升幅/跌幅為0.10 EUR，即0.2162%。



AUB.PAR的股價在開市時是46.20 EUR，在交易時段期間的最高點是47.35 EUR，最低點是46.10 EUR。已調整的收盤價是46.35 EUR，收盤價是46.35 EUR。今天的股票交易量是28110，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.7000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。