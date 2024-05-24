Atlanticus Holdings Corporation 9.25% Senior Notes due 2029的股價（ATLCZ）
NASDAQ: ATLCZ
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NASDAQ: Atlanticus Holdings Corporation 9.25% Senior Notes due 2029 (ATLCZ) = 24.65 USD
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Atlanticus Holdings Corporation 9.25% Senior Notes due 2029股票（ATLCZ），以USD計價
1 ATLCZ = 24.65 USD
Atlanticus Holdings Corporation 9.25% Senior Notes due 2029的股價表現
查看Atlanticus Holdings Corporation 9.25% Senior Notes due 2029過去的財務狀況，包括營業收入和淨收入，以及歷史和當前的市場價格。
ATLCZ的股票表現
|USD
|USD
|收盤價
|24.74
|24.74
|日期範圍
|24.61 - 24.72
|24.61 - 24.72
|年份範圍
|24 - 25
|24 - 25
|主要交易所
|NASDAQ
|NASDAQ
Atlanticus Holdings Corporation 9.25% Senior Notes due 2029的表現
|USD
|USD
|攤薄每股盈餘（TTM）
|0
|0
|比去年同期的收入增長
|0%
|比去年同期的收益增長
|0%
|邊際利潤
|0%
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- 1
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- 2
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- 3
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