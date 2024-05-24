APERAM股票詳情

APERAM是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是APAM.AMS。於24-05-2024的股價是26.32 EUR。與前一收盤價26.44 EUR相比，升幅/跌幅為-0.12 EUR，即-0.4539%。



APAM.AMS的股價在開市時是26.30 EUR，在交易時段期間的最高點是26.38 EUR，最低點是25.98 EUR。已調整的收盤價是26.32 EUR，收盤價是26.32 EUR。今天的股票交易量是172189，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.5000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。