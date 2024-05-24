AMG股票詳情

AMG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AMG.AMS。於24-05-2024的股價是20.88 EUR。與前一收盤價21.06 EUR相比，升幅/跌幅為-0.18 EUR，即-0.8547%。



AMG.AMS的股價在開市時是20.94 EUR，在交易時段期間的最高點是20.94 EUR，最低點是20.60 EUR。已調整的收盤價是20.88 EUR，收盤價是20.88 EUR。今天的股票交易量是204015，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.2000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。