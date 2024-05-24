AMG的股價（AMG.AMS）
AMG.AMS
考慮買入或賣出以外幣交易的股票？Wise簡單方便的工具可以幫你將AMG的股票轉換成不同的貨幣，而且匯率和收費公平透明。
Wise帳戶幫你避免國際匯款的隱藏費用.
AMG股票（AMG.AMS），以EUR計價
1 AMG.AMS = 20.88 EUR
AMG股票詳情
AMG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AMG.AMS。於24-05-2024的股價是20.88 EUR。與前一收盤價21.06 EUR相比，升幅/跌幅為-0.18 EUR，即-0.8547%。
AMG.AMS的股價在開市時是20.94 EUR，在交易時段期間的最高點是20.94 EUR，最低點是20.60 EUR。已調整的收盤價是20.88 EUR，收盤價是20.88 EUR。今天的股票交易量是204015，這代表着市場活動水平。
此外，股票的股息金額是0.2000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。
如何在買賣國際股票時慳錢
- 1
幫你避免從交易平台提款時國際匯款的隱藏費用
投資國際股票時你可能需要匯款到海外。Wise費用低而且沒有隱藏收費，讓你慳得更多。
- 2
在適當的時機將資金兌換成其他貨幣
在慣用的交易平台上賣出股票後，股款可以40種不同貨幣存入你的Wise帳戶。將賣出投資所得的美元資金存放在你的Wise帳戶，根據需要隨時進行兌換。
- 3
使用Wise扣賬卡進行日常消費和提款
使用Wise扣賬卡消費非常方便，適用於網上和實體店内的交易，或者從ATM提取現金。交易費全免，絕無隱藏收費。
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買賣海外的股票和基金可能會產生額外的跨境匯款費用。使用Wise進行國際匯款可避免隱藏收費和匯率差價。你亦可以申請一個Wise帳戶，方便輕鬆地管理多達40種貨幣。
Wise帳戶幫你避免國際匯款的隱藏費用
透過Wise，你可以用真正的市場匯率中間價輕鬆又慳錢地進行國際交易。銀行經常以免手續費或低成本匯款服務作招徠，但匯率卻有隱藏提價。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。
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