AMATI AIM VCT PLC股票詳情

AMATI AIM VCT PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AMAT.LON。於23-05-2024的股價是0.84 GBP。與前一收盤價0.83 GBP相比，升幅/跌幅為0.01 GBP，即1.2121%。



AMAT.LON的股價在開市時是0.83 GBP，在交易時段期間的最高點是0.84 GBP，最低點是0.82 GBP。已調整的收盤價是0.84 GBP，收盤價是0.84 GBP。今天的股票交易量是5433，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是10.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。