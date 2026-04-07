以HKD顯示的Alpine Summit Energy Partners Inc股價（ALPS）

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Alpine Summit Energy Partners Inc
NASDAQ: ALPS
7.75 HKD
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Alpine Summit Energy Partners Inc股票（ALPS），以HKD計價

1 ALPS = 7.75 HKD

Alpine Summit Energy Partners Inc的股價表現

查看Alpine Summit Energy Partners Inc過去的財務狀況，包括營業收入和淨收入，以及歷史和當前的市場價格。

ALPS的股票表現

收盤價7.754
日期範圍7.754 - 7.754
年份範圍0 - 117.479
市值1,290,195,878.4
主要交易所NASDAQ

Alpine Summit Energy Partners Inc的表現

攤薄每股盈餘（TTM）5.404
比去年同期的收入增長-14.1%
比去年同期的收益增長0%
邊際利潤13.2%

關於Alpine Summit Energy Partners Inc

Alpine Summit Energy Partners, Inc. is an energy developer in the United States. The company is headquartered in Nashville, Tennessee.

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AAPLIBMARGX
GBP		188.64182.37569.60
EUR		216.82209.60654.66
USD		253.50245.07765.43

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