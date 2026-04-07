以HKD顯示的Alpine Summit Energy Partners Inc股價（ALPS）
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Alpine Summit Energy Partners Inc股票（ALPS），以HKD計價
1 ALPS = 7.75 HKD
Alpine Summit Energy Partners Inc的股價表現
查看Alpine Summit Energy Partners Inc過去的財務狀況，包括營業收入和淨收入，以及歷史和當前的市場價格。
ALPS的股票表現
|收盤價
|7.754
|日期範圍
|7.754 - 7.754
|年份範圍
|0 - 117.479
|市值
|1,290,195,878.4
|主要交易所
|NASDAQ
Alpine Summit Energy Partners Inc的表現
|攤薄每股盈餘（TTM）
|5.404
|比去年同期的收入增長
|-14.1%
|比去年同期的收益增長
|0%
|邊際利潤
|13.2%
關於Alpine Summit Energy Partners Inc
Alpine Summit Energy Partners, Inc. is an energy developer in the United States. The company is headquartered in Nashville, Tennessee.
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- 1
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- 3
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