AURES TECHNOLOGIES股票詳情

AURES TECHNOLOGIES是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ALAUR.PAR。於24-05-2024的股價是6.20 EUR。與前一收盤價6.18 EUR相比，升幅/跌幅為0.02 EUR，即0.3236%。



ALAUR.PAR的股價在開市時是6.14 EUR，在交易時段期間的最高點是6.20 EUR，最低點是6.14 EUR。已調整的收盤價是6.20 EUR，收盤價是6.20 EUR。今天的股票交易量是5152，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。