AKZO NOBEL股票詳情

AKZO NOBEL是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AKZA.AMS。於24-05-2024的股價是64.48 EUR。與前一收盤價64.66 EUR相比，升幅/跌幅為-0.18 EUR，即-0.2784%。



AKZA.AMS的股價在開市時是64.50 EUR，在交易時段期間的最高點是64.68 EUR，最低點是64.22 EUR。已調整的收盤價是64.48 EUR，收盤價是64.48 EUR。今天的股票交易量是335202，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。