AIXTRON SE股票詳情

AIXTRON SE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AIXA.FRK。於24-05-2024的股價是23.42 EUR。與前一收盤價23.27 EUR相比，升幅/跌幅為0.15 EUR，即0.6446%。



AIXA.FRK的股價在開市時是23.30 EUR，在交易時段期間的最高點是23.42 EUR，最低點是22.91 EUR。已調整的收盤價是23.42 EUR，收盤價是23.42 EUR。今天的股票交易量是2703，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.4000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。