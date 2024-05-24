AIXTRON SE股票詳情

AIXTRON SE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AIXA.DEX。於24-05-2024的股價是23.39 EUR。與前一收盤價23.53 EUR相比，升幅/跌幅為-0.14 EUR，即-0.5950%。



AIXA.DEX的股價在開市時是23.09 EUR，在交易時段期間的最高點是23.39 EUR，最低點是22.80 EUR。已調整的收盤價是23.39 EUR，收盤價是23.39 EUR。今天的股票交易量是471808，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.4000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。