AUTO1 Group SE股票詳情

AUTO1 Group SE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AG1.DEX。於24-05-2024的股價是6.68 EUR。與前一收盤價6.58 EUR相比，升幅/跌幅為0.10 EUR，即1.5209%。



AG1.DEX的股價在開市時是6.49 EUR，在交易時段期間的最高點是6.77 EUR，最低點是6.48 EUR。已調整的收盤價是6.68 EUR，收盤價是6.68 EUR。今天的股票交易量是175025，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。