AFFLUENT MEDICAL股票詳情

AFFLUENT MEDICAL是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AFME.PAR。於24-05-2024的股價是1.71 EUR。與前一收盤價1.72 EUR相比，升幅/跌幅為-0.01 EUR，即-0.5814%。



AFME.PAR的股價在開市時是1.72 EUR，在交易時段期間的最高點是1.72 EUR，最低點是1.69 EUR。已調整的收盤價是1.71 EUR，收盤價是1.71 EUR。今天的股票交易量是1137，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。