ABRDN EQUITY INCOME TRUST PLC股票詳情

ABRDN EQUITY INCOME TRUST PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AEI.LON。於24-05-2024的股價是3.12 GBP。與前一收盤價3.19 GBP相比，升幅/跌幅為-0.07 GBP，即-2.1944%。



AEI.LON的股價在開市時是3.14 GBP，在交易時段期間的最高點是3.19 GBP，最低點是3.08 GBP。已調整的收盤價是3.12 GBP，收盤價是3.12 GBP。今天的股票交易量是58536，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是5.7000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。