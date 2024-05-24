AEDIFICA股票詳情

AEDIFICA是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AED.BRU。於24-05-2024的股價是59.20 EUR。與前一收盤價59 EUR相比，升幅/跌幅為0.20 EUR，即0.3390%。



AED.BRU的股價在開市時是58.80 EUR，在交易時段期間的最高點是59.65 EUR，最低點是58.60 EUR。已調整的收盤價是59.20 EUR，收盤價是59.20 EUR。今天的股票交易量是56632，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是1.8844。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。