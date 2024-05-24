ADYEN股票詳情

ADYEN是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ADYEN.AMS。於24-05-2024的股價是1,216.40 EUR。與前一收盤價1,198.20 EUR相比，升幅/跌幅為18.20 EUR，即1.5189%。



ADYEN.AMS的股價在開市時是1,181 EUR，在交易時段期間的最高點是1,218.40 EUR，最低點是1,176 EUR。已調整的收盤價是1,216.40 EUR，收盤價是1,216.40 EUR。今天的股票交易量是63117，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。