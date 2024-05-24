ADVA Optical Networking SE股票詳情

ADVA Optical Networking SE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ADV.FRK。於24-05-2024的股價是19.86 EUR。與前一收盤價19.90 EUR相比，升幅/跌幅為-0.04 EUR，即-0.2010%。



ADV.FRK的股價在開市時是19.86 EUR，在交易時段期間的最高點是19.86 EUR，最低點是19.86 EUR。已調整的收盤價是19.86 EUR，收盤價是19.86 EUR。今天的股票交易量是20，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。