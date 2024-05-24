adidas AG股票詳情

adidas AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ADS.FRK。於24-05-2024的股價是223 EUR。與前一收盤價221.70 EUR相比，升幅/跌幅為1.30 EUR，即0.5864%。



ADS.FRK的股價在開市時是221.40 EUR，在交易時段期間的最高點是223 EUR，最低點是220.30 EUR。已調整的收盤價是223 EUR，收盤價是223 EUR。今天的股票交易量是128989，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.7000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。