Adesso SE股票詳情

Adesso SE是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ADN1.FRK。於24-05-2024的股價是95.90 EUR。與前一收盤價97 EUR相比，升幅/跌幅為-1.10 EUR，即-1.1340%。



ADN1.FRK的股價在開市時是95.90 EUR，在交易時段期間的最高點是95.90 EUR，最低點是95.90 EUR。已調整的收盤價是95.90 EUR，收盤價是95.90 EUR。今天的股票交易量是10，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。