ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC股票詳情

ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ACSO.LON。於24-05-2024的股價是7.50 GBP。與前一收盤價7.48 GBP相比，升幅/跌幅為0.02 GBP，即0.2674%。



ACSO.LON的股價在開市時是7.52 GBP，在交易時段期間的最高點是7.61 GBP，最低點是7.36 GBP。已調整的收盤價是7.50 GBP，收盤價是7.50 GBP。今天的股票交易量是30388，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。