ACKERMANS V.HAAREN股票詳情

ACKERMANS V.HAAREN是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ACKB.BRU。於24-05-2024的股價是167.10 EUR。與前一收盤價166.40 EUR相比，升幅/跌幅為0.70 EUR，即0.4207%。



ACKB.BRU的股價在開市時是166.60 EUR，在交易時段期間的最高點是167.40 EUR，最低點是165.80 EUR。已調整的收盤價是167.10 EUR，收盤價是167.10 EUR。今天的股票交易量是22624，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。