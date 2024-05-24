ABRDN ASIA FOCUS PLC股票詳情

ABRDN ASIA FOCUS PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AAS.LON。於24-05-2024的股價是2.80 GBP。與前一收盤價2.84 GBP相比，升幅/跌幅為-0.04 GBP，即-1.4085%。



AAS.LON的股價在開市時是2.82 GBP，在交易時段期間的最高點是2.86 GBP，最低點是2.80 GBP。已調整的收盤價是2.80 GBP，收盤價是2.80 GBP。今天的股票交易量是228554，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是1.6000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。