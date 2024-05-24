ALAN ALLMAN股票詳情

ALAN ALLMAN是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AAA.PAR。於24-05-2024的股價是8.90 EUR。與前一收盤價9 EUR相比，升幅/跌幅為-0.10 EUR，即-1.1111%。



AAA.PAR的股價在開市時是8.90 EUR，在交易時段期間的最高點是8.90 EUR，最低點是8.80 EUR。已調整的收盤價是8.90 EUR，收盤價是8.90 EUR。今天的股票交易量是33，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。