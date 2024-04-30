Allterco AD股票詳情

Allterco AD是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是A4L.FRK。於30-04-2024的股價是34.50 EUR。與前一收盤價34.50 EUR相比，升幅/跌幅為0 EUR，即0.0000%。



A4L.FRK的股價在開市時是35 EUR，在交易時段期間的最高點是35.20 EUR，最低點是34.50 EUR。已調整的收盤價是34.50 EUR，收盤價是34.50 EUR。今天的股票交易量是3536，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。