3I INFRASTRUCTURE PLC股票詳情

3I INFRASTRUCTURE PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是3IN.LON。於24-05-2024的股價是3.31 GBP。與前一收盤價3.30 GBP相比，升幅/跌幅為0.01 GBP，即0.1515%。



3IN.LON的股價在開市時是3.29 GBP，在交易時段期間的最高點是3.35 GBP，最低點是3.28 GBP。已調整的收盤價是3.31 GBP，收盤價是3.31 GBP。今天的股票交易量是1932435，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。