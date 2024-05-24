1&1 AG股票詳情

1&1 AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是1U1.FRK。於24-05-2024的股價是17.36 EUR。與前一收盤價17.40 EUR相比，升幅/跌幅為-0.04 EUR，即-0.2299%。



1U1.FRK的股價在開市時是16.72 EUR，在交易時段期間的最高點是17.36 EUR，最低點是16.72 EUR。已調整的收盤價是17.36 EUR，收盤價是17.36 EUR。今天的股票交易量是150，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0500。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。