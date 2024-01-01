中非法郎兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，中非法郎兌阿根廷比索的匯率目前為1.537，較昨日改變了-0.158%。在過去一星期，中非法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.014%。

在過去一星期，中非法郎兌阿根廷比索的匯率波動，在26-07-2024高見1.539，並在24-07-2024低見1.529。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.172%。