越南盾兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，越南盾兌智利比索的匯率目前為0.038，較昨日改變了0.440%。在過去一星期，越南盾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.531%。

在過去一星期，越南盾兌智利比索的匯率波動，在29-07-2024高見0.038，並在22-07-2024低見0.037。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.596%。