烏茲別克索姆兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，烏茲別克索姆兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.001，較昨日改變了0.103%。在過去一星期，烏茲別克索姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.490%。

在過去一星期，烏茲別克索姆兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在24-07-2024高見0.001，並在22-07-2024低見0.001。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.748%。