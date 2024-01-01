250 烏拉圭比索兌匈牙利福林

以實時匯率將UYU兌換成HUF

250 uyu
2,256 huf

$U1.000 UYU = Ft9.024 HUF

在15:02的市場匯率中間價
關注此匯率

我們無法以所選的貨幣路線進行匯款

我們正致力解決此問題。請登記以接收最新消息，我們會儘快通知你。

接收服務推出時的最新資訊

Loading

1 UYU兌HUF匯率過去30日過去90日
9.22179.5628
8.89188.8918
一般9.01559.2217
更改-2.16%-5.65%
查看完整記錄

UYU兌HUF的統計資料

在過去30日，UYU兌HUF的匯率高見9.2217，低見8.8918，平均匯率則為9.0155。UYU兌HUF的波動率為-2.16。

在過去90日，UYU兌HUF的匯率高見9.5628，低見8.8918，平均匯率則為9.2217. UYU兌HUF的波動率為-5.65。

追蹤市場匯率

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8421.08290.6161.4991.6550.95920.149
1 GBP1.18811.285107.6181.781.9661.13823.929
1 USD0.9240.778183.7531.3851.530.88618.623
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.222

留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將烏拉圭比索兌換成匈牙利福林

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇UYU你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HUF你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前UYU兌HUF的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

烏拉圭比索熱門貨幣組合

UYU兌USD

UYU兌EUR

UYU兌GBP

UYU兌INR

UYU兌JPY

UYU兌RUB

UYU兌AUD

UYU兌ZAR

更改貨幣轉換器的來源貨幣

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款

下載我們的貨幣轉換器應用程式

以下是我們的用戶最喜愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追蹤即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率走勢。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追蹤匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
烏拉圭披索匈牙利福林兌換率
1 UYU9.02437 HUF
5 UYU45.12185 HUF
10 UYU90.24370 HUF
20 UYU180.48740 HUF
50 UYU451.21850 HUF
100 UYU902.43700 HUF
250 UYU2,256.09250 HUF
500 UYU4,512.18500 HUF
1000 UYU9,024.37000 HUF
2000 UYU18,048.74000 HUF
5000 UYU45,121.85000 HUF
10000 UYU90,243.70000 HUF
匈牙利福林烏拉圭披索兌換率
2000 HUF221.62200 UYU
5000 HUF554.05500 UYU
10000 HUF1,108.11000 UYU
15000 HUF1,662.16500 UYU
20000 HUF2,216.22000 UYU
30000 HUF3,324.33000 UYU
40000 HUF4,432.44000 UYU
50000 HUF5,540.55000 UYU
60000 HUF6,648.66000 UYU
100000 HUF11,081.10000 UYU
150000 HUF16,621.65000 UYU
200000 HUF22,162.20000 UYU