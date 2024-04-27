1 美元兌巴拉圭瓜拉尼
以實時匯率將USD兌換成PYG
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外幣兌換比較
其他供應商有一個不誠實的小秘密。在你不知情的情況下，他們在匯率中添加了隱藏的提價，向你收取更多費用。如果他們有手續費，則代表他們會向你收取雙重費用。
Wise永遠不會將費用隱藏在匯率之中。將我們的匯率和費用與其他供應商作比較，你會見到其中的差異。
如何將美元兌換成巴拉圭瓜拉尼
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇USD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇PYG你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前USD兌PYG的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。
|美元巴拉圭瓜拉尼兌換率
|1 USD
|7,448.15000 PYG
|5 USD
|37,240.75000 PYG
|10 USD
|74,481.50000 PYG
|20 USD
|148,963.00000 PYG
|50 USD
|372,407.50000 PYG
|100 USD
|744,815.00000 PYG
|250 USD
|1,862,037.50000 PYG
|500 USD
|3,724,075.00000 PYG
|1000 USD
|7,448,150.00000 PYG
|2000 USD
|14,896,300.00000 PYG
|5000 USD
|37,240,750.00000 PYG
|10000 USD
|74,481,500.00000 PYG