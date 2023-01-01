100 巴拉圭瓜拉尼兌to Kuwaiti dinars

以實時匯率將PYG兌換成KWD

100 pyg
0.004 kwd

1.00000 PYG = 0.00004 KWD

02:07 市場匯率
關注此匯率
在外國網站購物時慳得更多

PYG兌KWD走勢

As of 1 min ago, 1 PYG → 0 KWD
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86491.05587.76551.43771.661680.9504518.9021
1GBP1.156211.2198101.4751.662281.921251.0989121.8548
1USD0.947850.819807183.191.362751.575050.900917.9167
1INR0.0113940.009854630.012020710.01638120.01893320.01082940.215371

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將巴拉圭瓜拉尼兌換成to Kuwaiti dinars

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PYG你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇KWD你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前PYG兌KWD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

巴拉圭瓜拉尼熱門貨幣組合

PYG兌USD

PYG兌AUD

PYG兌INR

PYG兌EUR

PYG兌PHP

PYG兌SGD

PYG兌CAD

PYG兌GBP

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
巴拉圭瓜拉尼科威特第納爾兌換率
1 PYG0.00004 KWD
5 PYG0.00021 KWD
10 PYG0.00042 KWD
20 PYG0.00084 KWD
50 PYG0.00209 KWD
100 PYG0.00418 KWD
250 PYG0.01044 KWD
500 PYG0.02088 KWD
1000 PYG0.04175 KWD
2000 PYG0.08350 KWD
5000 PYG0.20875 KWD
10000 PYG0.41751 KWD
科威特第納爾巴拉圭瓜拉尼兌換率
1 KWD23951.60000 PYG
5 KWD119758.00000 PYG
10 KWD239516.00000 PYG
20 KWD479032.00000 PYG
50 KWD1197580.00000 PYG
100 KWD2395160.00000 PYG
250 KWD5987900.00000 PYG
500 KWD11975800.00000 PYG
1000 KWD23951600.00000 PYG
2000 KWD47903200.00000 PYG
5000 KWD119758000.00000 PYG
10000 KWD239516000.00000 PYG