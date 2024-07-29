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一般1,021.84531,001.9091
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PLN兌COP的統計資料

在過去30日，PLN兌COP的匯率高見1,033.1900，低見1,003.0100，平均匯率則為1,021.8453。PLN兌COP的波動率為-0.90。

在過去90日，PLN兌COP的匯率高見1,034.7700，低見966.4400，平均匯率則為1,001.9091. PLN兌COP的波動率為5.53。

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1 USD10.9220.77883.7310.8841,382.8711.01323.386
1 EUR1.08510.84590.8570.9591,500.5511.9525.375
1 GBP1.2851.1841107.5731.1361,776.6414.14830.044
1 INR0.0120.0110.00910.01116.5160.1320.279

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如何將波蘭茲羅提兌換成哥倫比亞比索

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波蘭茲羅提哥倫比亞披索兌換率
1 PLN1,022.05000 COP
5 PLN5,110.25000 COP
10 PLN10,220.50000 COP
20 PLN20,441.00000 COP
50 PLN51,102.50000 COP
100 PLN102,205.00000 COP
250 PLN255,512.50000 COP
500 PLN511,025.00000 COP
1000 PLN1,022,050.00000 COP
2000 PLN2,044,100.00000 COP
5000 PLN5,110,250.00000 COP
10000 PLN10,220,500.00000 COP
哥倫比亞披索波蘭茲羅提兌換率
1 COP0.00098 PLN
5 COP0.00489 PLN
10 COP0.00978 PLN
20 COP0.01957 PLN
50 COP0.04892 PLN
100 COP0.09784 PLN
250 COP0.24461 PLN
500 COP0.48921 PLN
1000 COP0.97843 PLN
2000 COP1.95686 PLN
5000 COP4.89214 PLN
10000 COP9.78428 PLN