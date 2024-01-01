菲律賓比索兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌坦桑尼亞先令的匯率目前為45.605，較昨日改變了-0.454%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.205%。

在過去一星期，菲律賓比索兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見46.117，並在22-07-2024低見45.394。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.255%。