1 菲律賓比索兌黎巴嫩鎊

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1 PHP兌LBP匯率過去30日過去90日
1,538.31001,568.3600
1,522.12001,519.3900
一般1,531.23631,535.6832
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PHP兌LBP的統計資料

在過去30日，PHP兌LBP的匯率高見1,538.3100，低見1,522.1200，平均匯率則為1,531.2363。PHP兌LBP的波動率為0.12。

在過去90日，PHP兌LBP的匯率高見1,568.3600，低見1,519.3900，平均匯率則為1,535.6832. PHP兌LBP的波動率為-0.99。

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1 USD11.3820.921.5230.7761,381.33153.4757.254
1 CAD0.72410.6661.1020.562999.479111.0495.249
1 EUR1.0871.50211.6560.8441,501.09166.787.883
1 AUD0.6560.9070.60410.509906.705100.7414.762

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如何將菲律賓比索兌換成黎巴嫩鎊

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菲律賓披索黎巴嫩鎊兌換率
1 PHP1,532.71000 LBP
5 PHP7,663.55000 LBP
10 PHP15,327.10000 LBP
20 PHP30,654.20000 LBP
50 PHP76,635.50000 LBP
100 PHP153,271.00000 LBP
250 PHP383,177.50000 LBP
500 PHP766,355.00000 LBP
1000 PHP1,532,710.00000 LBP
2000 PHP3,065,420.00000 LBP
5000 PHP7,663,550.00000 LBP
10000 PHP15,327,100.00000 LBP
黎巴嫩鎊菲律賓披索兌換率
1 LBP0.00065 PHP
5 LBP0.00326 PHP
10 LBP0.00652 PHP
20 LBP0.01305 PHP
50 LBP0.03262 PHP
100 LBP0.06524 PHP
250 LBP0.16311 PHP
500 LBP0.32622 PHP
1000 LBP0.65244 PHP
2000 LBP1.30488 PHP
5000 LBP3.26219 PHP
10000 LBP6.52438 PHP