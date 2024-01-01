10 秘魯新索爾兌巴拉圭瓜拉尼

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2,032.49002,032.4900
1,957.17001,957.1700
一般2,002.04332,001.7484
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PEN兌PYG的統計資料

在過去30日，PEN兌PYG的匯率高見2,032.4900，低見1,957.1700，平均匯率則為2,002.0433。PEN兌PYG的波動率為2.99。

在過去90日，PEN兌PYG的匯率高見2,032.4900，低見1,957.1700，平均匯率則為2,001.7484. PEN兌PYG的波動率為1.25。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.9271.5021.6580.95920.031
1 GBP1.18511.287107.7791.7811.9651.13723.744
1 USD0.9210.777183.7351.3831.5270.88318.447
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秘魯新索爾巴拉圭瓜拉尼兌換率
1 PEN2,022.79000 PYG
5 PEN10,113.95000 PYG
10 PEN20,227.90000 PYG
20 PEN40,455.80000 PYG
50 PEN101,139.50000 PYG
100 PEN202,279.00000 PYG
250 PEN505,697.50000 PYG
500 PEN1,011,395.00000 PYG
1000 PEN2,022,790.00000 PYG
2000 PEN4,045,580.00000 PYG
5000 PEN10,113,950.00000 PYG
10000 PEN20,227,900.00000 PYG
巴拉圭瓜拉尼秘魯新索爾兌換率
1 PYG0.00049 PEN
5 PYG0.00247 PEN
10 PYG0.00494 PEN
20 PYG0.00989 PEN
50 PYG0.02472 PEN
100 PYG0.04944 PEN
250 PYG0.12359 PEN
500 PYG0.24718 PEN
1000 PYG0.49437 PEN
2000 PYG0.98873 PEN
5000 PYG2.47184 PEN
10000 PYG4.94367 PEN