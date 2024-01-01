100 巴拿馬巴爾博亞兌坦桑尼亞先令

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100 pab
267,719 tzs

B/.1.000 PAB = tzs2,677 TZS

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1 PAB兌TZS匯率過去30日過去90日
2,683.30002,683.3000
2,635.00002,583.4100
一般2,657.62902,620.4887
更改1.60%3.44%
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PAB兌TZS的統計資料

在過去30日，PAB兌TZS的匯率高見2,683.3000，低見2,635.0000，平均匯率則為2,657.6290。PAB兌TZS的波動率為1.60。

在過去90日，PAB兌TZS的匯率高見2,683.3000，低見2,583.4100，平均匯率則為2,620.4887. PAB兌TZS的波動率為3.44。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
1 GBP1.18511.287107.7321.781.9651.13723.754
1 USD0.9210.777183.7241.3841.5270.88418.461
1 INR0.0110.0090.01210.0170.0180.0110.22

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如何將巴拿馬巴爾博亞兌換成坦桑尼亞先令

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巴拿馬巴爾博亞坦尚尼亞先令兌換率
1 PAB2,677.19000 TZS
5 PAB13,385.95000 TZS
10 PAB26,771.90000 TZS
20 PAB53,543.80000 TZS
50 PAB133,859.50000 TZS
100 PAB267,719.00000 TZS
250 PAB669,297.50000 TZS
500 PAB1,338,595.00000 TZS
1000 PAB2,677,190.00000 TZS
2000 PAB5,354,380.00000 TZS
5000 PAB13,385,950.00000 TZS
10000 PAB26,771,900.00000 TZS
坦尚尼亞先令巴拿馬巴爾博亞兌換率
1 TZS0.00037 PAB
5 TZS0.00187 PAB
10 TZS0.00374 PAB
20 TZS0.00747 PAB
50 TZS0.01868 PAB
100 TZS0.03735 PAB
250 TZS0.09338 PAB
500 TZS0.18676 PAB
1000 TZS0.37353 PAB
2000 TZS0.74705 PAB
5000 TZS1.86763 PAB
10000 TZS3.73526 PAB