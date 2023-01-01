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1GBP1.15511.21525101.2091.658631.925911.0964421.9189
1USD0.95040.822876183.28251.364851.584790.902218.0365
1INR0.01141160.009880540.012007310.01638820.0190290.0108330.21657

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哈薩克斯坦堅戈熱門貨幣組合

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哈薩克堅戈匈牙利福林兌換率
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5 KZT3.87131 HUF
10 KZT7.74262 HUF
20 KZT15.48524 HUF
50 KZT38.71310 HUF
100 KZT77.42620 HUF
250 KZT193.56550 HUF
500 KZT387.13100 HUF
1000 KZT774.26200 HUF
2000 KZT1548.52400 HUF
5000 KZT3871.31000 HUF
10000 KZT7742.62000 HUF
匈牙利福林哈薩克堅戈兌換率
2000 HUF2583.10000 KZT
5000 HUF6457.75000 KZT
10000 HUF12915.50000 KZT
15000 HUF19373.25000 KZT
20000 HUF25831.00000 KZT
30000 HUF38746.50000 KZT
40000 HUF51662.00000 KZT
50000 HUF64577.50000 KZT
60000 HUF77493.00000 KZT
100000 HUF129155.00000 KZT
150000 HUF193732.50000 KZT
200000 HUF258310.00000 KZT