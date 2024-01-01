柬埔寨瑞爾兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，柬埔寨瑞爾兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為0.022，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，柬埔寨瑞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.256%。

在過去一星期，柬埔寨瑞爾兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在25-07-2024高見0.023，並在21-07-2024低見0.022。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.269%。