10,000 丹麥克朗兌印尼盾

以實時匯率將DKK兌換成IDR

10,000 dkk
23,242,300 idr

kr1.000 DKK = Rp2,324 IDR

在20:59的市場匯率中間價
關注此匯率發送匯款
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.06989.1781.4621.6370.97818.352
1 GBP1.16811.249104.1941.7081.9121.14321.443
1 USD0.9350.8183.3991.3671.5310.91417.163
1 INR0.0110.010.01210.0160.0180.0110.206

留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將丹麥克朗兌換成印尼盾

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇DKK你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇IDR你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前DKK兌IDR的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

丹麥克朗熱門貨幣組合

DKK兌EUR

DKK兌USD

DKK兌SEK

DKK兌GBP

DKK兌PKR

DKK兌AUD

DKK兌NOK

DKK兌INR

更改貨幣轉換器的來源貨幣

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款

下載我們的貨幣轉換器應用程式

以下是我們的用戶最喜愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追蹤即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率走勢。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追蹤匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
丹麥克朗印尼盾兌換率
1 DKK2,324.23000 IDR
5 DKK11,621.15000 IDR
10 DKK23,242.30000 IDR
20 DKK46,484.60000 IDR
50 DKK116,211.50000 IDR
100 DKK232,423.00000 IDR
250 DKK581,057.50000 IDR
500 DKK1,162,115.00000 IDR
1000 DKK2,324,230.00000 IDR
2000 DKK4,648,460.00000 IDR
5000 DKK11,621,150.00000 IDR
10000 DKK23,242,300.00000 IDR
印尼盾丹麥克朗兌換率
1 IDR0.00043 DKK
5 IDR0.00215 DKK
10 IDR0.00430 DKK
20 IDR0.00861 DKK
50 IDR0.02151 DKK
100 IDR0.04303 DKK
250 IDR0.10756 DKK
500 IDR0.21513 DKK
1000 IDR0.43025 DKK
2000 IDR0.86050 DKK
5000 IDR2.15125 DKK
10000 IDR4.30250 DKK