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1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

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人民幣匈牙利福林兌換率
1 CNY50.60930 HUF
5 CNY253.04650 HUF
10 CNY506.09300 HUF
20 CNY1012.18600 HUF
50 CNY2530.46500 HUF
100 CNY5060.93000 HUF
250 CNY12652.32500 HUF
500 CNY25304.65000 HUF
1000 CNY50609.30000 HUF
2000 CNY101218.60000 HUF
5000 CNY253046.50000 HUF
10000 CNY506093.00000 HUF
匈牙利福林人民幣兌換率
2000 HUF39.51840 CNY
5000 HUF98.79600 CNY
10000 HUF197.59200 CNY
15000 HUF296.38800 CNY
20000 HUF395.18400 CNY
30000 HUF592.77600 CNY
40000 HUF790.36800 CNY
50000 HUF987.96000 CNY
60000 HUF1185.55200 CNY
100000 HUF1975.92000 CNY
150000 HUF2963.88000 CNY
200000 HUF3951.84000 CNY