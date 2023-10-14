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10000 CNY1127.00000 GBP
英鎊人民幣兌換率
1 GBP8.87308 CNY
5 GBP44.36540 CNY
10 GBP88.73080 CNY
20 GBP177.46160 CNY
50 GBP443.65400 CNY
100 GBP887.30800 CNY
250 GBP2218.27000 CNY
500 GBP4436.54000 CNY
1000 GBP8873.08000 CNY
2000 GBP17746.16000 CNY
5000 GBP44365.40000 CNY
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