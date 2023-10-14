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1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

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5 CNY2.51370 AED
10 CNY5.02741 AED
20 CNY10.05482 AED
50 CNY25.13705 AED
100 CNY50.27410 AED
250 CNY125.68525 AED
500 CNY251.37050 AED
1000 CNY502.74100 AED
2000 CNY1005.48200 AED
5000 CNY2513.70500 AED
10000 CNY5027.41000 AED
阿聯酋迪拉姆人民幣兌換率
1 AED1.98910 CNY
5 AED9.94550 CNY
10 AED19.89100 CNY
20 AED39.78200 CNY
50 AED99.45500 CNY
100 AED198.91000 CNY
250 AED497.27500 CNY
500 AED994.55000 CNY
1000 AED1989.10000 CNY
2000 AED3978.20000 CNY
5000 AED9945.50000 CNY
10000 AED19891.00000 CNY