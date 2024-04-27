其他供應商有一個不誠實的小秘密。在你不知情的情況下，他們在匯率中添加了隱藏的提價，向你收取更多費用。如果他們有手續費，則代表他們會向你收取雙重費用。

Wise永遠不會將費用隱藏在匯率之中。將我們的匯率和費用與其他供應商作比較，你會見到其中的差異。